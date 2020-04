Ragusa. Nuove disposizioni in materia di raccolta differenziata

Come da ordinanza del presidente della Regione Siciliana, da oggi a Ragusa cambiano leggermente le nostre abitudini anche per la raccolta differenziata a causa dell’emergenza Covid – 19.

Si indicano di seguiti i piccoli accorgimenti che dovranno essere seguiti per il bene comune:

1) Abitazioni dove soggiornano persone positive al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (tipo A)

La raccolta dei rifiuti avviene secondo modalità gestite e comunicate da Asp.

-2) Abitazioni con persone in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (tipo A1)

È sospesa la suddivisione differenziata dei rifiuti che, indipendentemente dalla loro natura, sono considerati indifferenziati e quindi conferiti insieme all’interno di almeno due sacchetti forniti esclusivamente dall’Impresa ecologica Busso.

Questi vanno chiusi con legacci o nastro adesivo, da applicare utilizzando guanti monouso, e non devono venire compressi o schiacciati.

I rifiuti dovranno essere esposti sul marciapiede davanti all’abitazione dalle 22.00 alle 24.00 della domenica, del martedì e del giovedì. La raccolta da parte degli operatori sarà notturna. Non fare avvicinare gli animali domestici ai rifiuti e getta i guanti utilizzati in nuovi sacchetti per la differenziata.

3) Abitazioni dove NON soggiornano persone positive al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (tipo B)

Si continua a seguire la normale raccolta differenziata con alcune accortezze.

Fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati a scopo cautelativo. Devono quindi essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l’altro, che vanno adeguatamente chiusi senza schiacciarli con le mani ma utilizzando legacci o nastro adesivo da applicare usando guanti monouso. I rifiuti vanno esposti secondo il regolare calendario di raccolta.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il numero verde dell’Impresa Ecologia Busso 800973533.