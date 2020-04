Dalla Sicilia progetto biocontenimento Covid.Asp Ragusa capofila

E’ denominato “Health Biosafety Training” ed è un progetto tutto siciliano che sviluppa tutte le procedure di biocontenimento del Coronavirus. L’iniziativa nasce grazie alla sinergia con il ministero della Salute, e nasce dalla collaborazione tra assessorato della Salute della Regione siciliana, Asp7 di Ragusa, Asp di Trapani e Ordine dei medici di Palermo. Si tratta nella sostanza di formare i soggetti coinvolti nella gestione di un’emergenza sanitaria attraverso cicli formativi periodici con test di valutazione, lezioni frontali con simulazioni, lezioni di biocontenimento destinate a tutto il personale delle Aziende sanitarie regionali ma anche alle forze dell’ordine. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è capofila di questo progetto e si è dotata di disposizioni per le varie esercitazioni oltre ad una barella in biocontenimento e una camera a pressione negativa Isoark. Sono già in corso sul sito dell’Ordine dei medici di Palermo le prime videolezioni sulle varie procedure, anche inerenti la vestizione e svestizione dei dispositivi per biocontenimento.