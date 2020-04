La proposta del ministro per le Pari opportunità e per la Famiglia, on. Elena Bonetti, consiste nel creare un bonus economico, da 80 a 160 euro per i figli under 14, da inserire già nel prossimo decreto di aprile.

Il nuovo decreto, contenente nuove misure per far fronte all’emergenza sanitaria ed economica, è atteso prima di Pasqua.

La proposta prevederebbe un assegno straordinario per i nuclei familiari in cui vi è la presenza di figli under 14. L’idea del ministro Bonetti assegnerebbe: 160 euro al mese per ogni figlio se il reddito non supera i 7.000 euro, un assegno di 120 euro per figlio se il reddito è compreso tra i 7 e i 40 mila euro, e 80 euro per figlio per i redditi superiori ai 40 mila euro.