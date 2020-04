Ragusa. Attiva la rete solidarietà a seguito emergenza sanitaria

La rete di solidarietà diffusa messa a punto nei giorni scorsi a Ragusa è ormai a pieno regime. È già iniziata infatti la consegna di pacchi alimentari e buoni spesa per far fronte all’emergenza economica legata al Covid-19. Il servizio si attiva chiamando il numero unico 0932676767, a cui rispondono più operatori, o via mail seguendo le indicazioni riportate sul sito web del Comune nell’apposito spazio “in evidenza”.

“Nostro obiettivo – dichiara il sindaco Peppe Cassì – è quello dare risposte individuali, secondo le specifiche esigenze di ciascuno. La risposta alla crisi, infatti, non può essere solo alimentare: attraverso la rete di solidarietà diffusa rispondiamo anche ai bisogni di strumenti tecnologici per garantire la prosecuzione dell’attività scolastica da casa, di prodotti per l’infanzia e di farmaci. Per quanto riguarda i farmaci è bene chiarire che la rete offre assistenza diretta, acquistando i medicinali e recapitandoli all’utente tramite i propri volontari. Il buono spesa infatti non dà diritto al resto in caso di costo del prodotto inferiore al valore del buono stesso.

A ieri le donazioni ricevute all’Iban del Comune IT77O0503617000T20006660001, con causale “Emergenza Coronavirus” ammontavano a circa 66.000 euro, frutto della generosità straordinaria di un centinaio di donatori che è risultata essere superiore a quella registrata in città molto più grandi della nostra e che ci dà modo così di rispondere a diversi tipi di necessità”.