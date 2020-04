Covid-19. Musumeci chiede più controlli nei centri urbani

Un confronto telefonico con i nove prefetti della Sicilia in cui viene richiesto a gran voce un rafforzamento di controlli nei centri urbani siciliani. Lo ha chiesto il Presidente della Regione Nello Musumeci, con relativa sanzione per chi si fa trovare in giro senza un motivo plausibile. Musumeci non nasconde preoccupazione per l’atteggiamento assunto dai conterranei in questi ultimi giorni. Dopo l’osservazione delle norme, una sorta di “rompete le righe” come se l’emergenza fosse cessata, passandosi il lusso anche di fare una passeggiata. Chi non si attiene alle disposizioni mette a rischio la propria vita e quella degli altri, afferma Musumeci, chiedendo ancora qualche settimana di sacrificio se vogliamo evitare il picco previsto, per non rendere vani gli sforzi fatti fino a oggi. Abbiamo finora 1.718 positivi, 72 pazienti in terapia intensiva e 86 guariti e abbiamo registrati 88 perdite con quattro zone rosse

Tra i provvedimenti, il più noto quella della limitazione degli ingressi dallo Stretto di Messina e le corse ferroviarie ridimensionate. Gli arrivi degli aerei sono previsti soltanto da Roma Fiumicino. Infine, il tema dei dispositivi individuali di protezione, insufficienti per gli operatori sanitari duramente impegnati per contenere i contagi e assistere i pazienti . «L’unità di crisi nazionale – ha concluso – si era presa l’incarico di distribuire alle periferie il materiale di protezione, ma anche i ventilatori, necessari per realizzare i posti di terapia intensiva. Sono arrivati in maniera insufficiente e inadeguata. Ci sono stati degli errori iniziali, conclude Musumeci, creando forti malcontenti soprattutto tra gli operatori sanitari e di cui adesso è bene non si parli, perché in tempo di guerra non si fanno processi».