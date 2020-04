Una bella iniziativa di solidarietà anche da Pozzallo.

Grande gesto di solidarietà a Pozzallo. La Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù – Onlus, a seguito degli interventi che la stessa sta sostenendo in questo tragico momento, ha ricevuto una donazione di € 1.000,00 dalla CONAD POZZALLO SCIASCIA di Viale Europa e una donazione di € 500,00 da CONAD FI. VA. Di Via Rivoluzione Francese.

La Fondazione Iolanda e Francesco Ciurciù – Onlus, grata per tale gesto, ha prontamente deliberato di utilizzare tale donazione e, aggiungendo altri € 1.500,00 dalla propria cassa, in occasione della Santa Pasqua, consegnerà in proprio 60 pacchi di generi alimentari a famiglie in stato di bisogno. E molto presto, in città, la Fondazione, in collaborazione con la Society of Citizens of New York, i pozzallesi che risiedono a New York donerà 6000 mascherine in questo periodo di quarantena.