Modica. “Uno sforzo “Maggiore” per il tuo ospedale. Aperto Iban

“Uno sforzo “Maggiore” per il tuo Ospedale. Questo è il claim che apre la campagna di raccolta fondi promossa dal Sindaco, Ignazio Abbate, a favore del nosocomio modicano che com’è noto è stato elevato a Corona virus Hospital per il territorio provinciale.

E’ stato reso noto l’IBAN attraverso il quale si potranno effettuate le donazioni con i versamenti in denaro di cui beneficerà il “Maggiore” di Modica.

L’IBAN è il seguente: IT15Q0200884485000105890524

“Contiamo molto, commenta il sindaco, sulla solidarietà di cittadini singoli e associati perché possano contribuire liberamente attraverso il loro sostegno a rendere possibile l’acquisto di attrezzature sanitarie permanenti per l’Ospedale Maggiore di Modica a beneficio di quanti ne dovessero avere bisogno”.