Una dedica da Bergamo per il mondo intero. “Rinascerò, rinascerai”

Roby Facchinetti, leader storico del gruppo dei Pooh, insieme al batterista dell’ex sodalizio Stefano D’Orazio, a sostegno della grave emergenza CoronaVirus. E scendono in campo con una canzone che vuole essere una dedica in primis per la città di Bergamo, città natia dello stesso Facchinetti dove vive, tra i maggiori focolai del Covid-19 che già tantissime vittime ha mietuto in queste settimane. E’ un brano che regala speranza, il titolo difatti la dice tutta ‘Rinascerò, rinascerai’. Il brano ha anche uno scopo benefico, infatti i proventi della vendita saranno interamente devoluti all’ospedale Papa Giovanni XXIII della città bergamasca. Nel video della canzone, il personale sanitario di Bergamo e la squadra dell’Atalanta, in cui tutti mostrano un cartello con scritto il titolo del brano, ‘Rinascerò, rinascerai’.