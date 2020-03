I cronos di Ragusa ai tempi del Coronavirus

In questi giorni in cui ci troviamo chiusi in casa per l’emergenza sanitaria ci stiamo adattando a delle limitazioni di libertà che la nostra Costituzione sancisce come inviolabili, irrinunciabili e indisponibili. I vari DPCM hanno reso pressoché impossibile spostarsi se non per motivi lavorativi o di comprovata necessità.

Fare sport all’aria aperta come si poteva fare sino a qualche mese fa, non è più possibile pertanto niente bicicletta, né corsa, né nuoto, tutto ciò allo sportivo comincia a mancare e rinunciare a quella carica di adrenalina che dà l’attività sportiva non è semplice, non si corre più per strada, ma nel proprio giardino o sul balcone, qualcuno si organizza con vogatori, tapis roulant e panche sistemate in soggiorno o in garage. Manca la competizione fra gli atleti, e bisogna fare a meno di quel senso di libertà che porta uno sportivo a raggiungere il luogo di gara vicino o lontano per confrontarsi con chi ha la sua stessa passione.

Se gli sportivi sono degli adolescenti in cui il sano movimento rappresenta il mezzo per migliorare le proprie relazioni sociali, allora c’è da sapere che in questi giorni hanno messo da parte tuta e scarpette delegando la competizione al mondo virtuale,utilizzando sempre più video giochi e comunicando tra di loro attraverso chat e social per mantenere vive le proprie amicizie e affetti.

Anche l’attività dei cronos dell’Asd “Hyblea” di Ragusa si è arrestata, i fine settimana sono tremendamente vuoti, gli organizzatori delle diverse discipline sportive sembrano smarriti, non sanno di quanto posticipare l’avvio delle competizioni sportive, alcuni ritengono di dover rimandare il tutto all’anno prossimo, come del resto è accaduto per le olimpiadi.

I cronos iblei approfittano del momento per studiare, ripassare ed aggiornarsi sull’utilizzo di nuovi apparecchi per misurare il tempo, quel tempo che per tutti si è fermato ma che la FICr (Federazione italiana cronometristi) ottimizza non solo studiando dei corsi di formazione on-line ma anche per incentivare i giovani ad avvicinarsi al mondo dei cronos.

L’iniziativa “Occhio al tempo Contest #FICRforKIDS” fruibile dal sito www.ficr.it , si muove in quest’ultima direzione, si tratta di un’attività ludica rivolta ai bambini che una volta completati i giochi potranno ottenere un certificato di “Cronometristi Junior” e se vorranno, possono pubblicare le loro foto su Facebook con l’hastag “#FICRforKIDS”.