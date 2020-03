Bollette luce e gas. Zaara Federico(M5S) chiede intervento Cassì

“Invitiamo il sindaco di Ragusa, così come hanno già fatto altri colleghi del territorio ibleo, ad avviare una interlocuzione con i vertici regionali di Enel Energia in merito alle scadenze riguardanti il pagamento delle bollette per la luce e per il gas che, dopo lo scoppio dell’emergenza sanitaria, stanno cominciando ad arrivare in questi giorni nelle case dei nostri concittadini”.

A dirlo è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Zaara Federico, secondo cui è indispensabile ottenere delle indicazioni chiare e incontrovertibili, da parte della società che gestisce il servizio, sulla delicata questione legata alle scadenze. “Che cosa succederà – continua la consigliera pentastellata – se alcuni cittadini non hanno la disponibilità, in questo momento, non potendo andare a lavoro, di potere assolvere ai loro impegni? Esiste l’opportunità di potere contare su una sospensione delle scadenze in questione? Oppure si dovrà comunque pagare? Sembra, ma è necessario che anche il sindaco di Ragusa ottenga delle rassicurazioni in merito, che non ci saranno tagli o abbassamenti di energia se un utente non onora la scadenza. E tutto ciò sino a quando l’emergenza non cesserà. Questo, però, non vuol dire che il dovuto sarà abbuonato. E quindi occorre fare attenzione ai debiti che si accumuleranno. Si parla, con tutta evidenza, di uno spostamento di date anche se non effettivamente concordato. Sono, comunque, voci che si rincorrono ed ecco perché rivolgo un invito al nostro primo cittadino affinché ascolti con attenzione cosa hanno da dire dal fronte Enel Energia e quali le decisioni ufficiali che saranno prese per venire incontro alla collettività stremata da questa situazione”.