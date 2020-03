È la nostra mente a creare la realtà… Dunque, anche se siamo chiusi in casa, nulla ci vieta di sognare e fantasticare immaginando mondi incantati. Per aiutare i più piccini, ma non solo, a volare con la fantasia, vi aspettiamo con “Seconda stella a destra” con Marisa Scivoletto su RTM ogni lunedì mercoledì e venerdì alle 10.30 sui 99.100, 102.200, 107.600 e on line per una bella favola che vi accompagni per tutta la giornata.