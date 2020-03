Ispica. La Farmacia comunale potenzia il servizio a domicilio

La Farmacia comunale Ispicenia potenzia il servizio a domicilio ed emette un avviso per la selezione di un fattorino-consegnatario part-time. Ispicenia ha così dato seguito alla richiesta formale dell’Amministrazione comunale rivolta alla presidente del Consiglio di amministrazione della società Ispicenia, Eva Brugaletta, di un servizio straordinario gratuito di consegna a domicilio dei farmaci a beneficio di determinate categorie di persone che provino uno stato di oggettiva fragilità, che non siano autosufficienti, che abbiano superato i 65 anni di età, che siano affetti da sintomatologia da infezione respiratoria e febbre o comunque sottoposti a quarantena.

Il servizio, come tutti gli altri svolti dalla Farmacia, non sarà a carico del Comune, ma del bilancio della farmacia stessa. Il periodo di assunzione dipenderà dall’emergenza Covid-19 e sarà limitato ad un’ora al giorno per tutti i giorni di apertura della farmacia. Qualora si renderà necessario, potrà essere esteso a un tempo maggiore nell’arco della giornata.

Per partecipare alla selezione gli interessati dovranno possedere una serie di requisiti fra i quali licenza media, cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e/o non avere procedimenti penali in corso, idoneità psico–fisica all’impiego, buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta, ottime capacità relazionali, dinamismo ed ampia disponibilità di orari, possesso della patente di categoria B, un’ottima conoscenza della rete stradale ispicese, urbana ed extraurbana, possesso di smartphone.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato all’avviso, debitamente sottoscritta e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 marzo 2020 a mano o per pec.