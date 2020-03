Covid-19. Urbi et Orbi in una deserta Piazza San Pietro a Roma

Sotto la pioggia, in un silenzio assordante, il Papa lancia il suo ‘grido’ in una piazza San Pietro vuota: “Non lasciarci in balia della tempesta”. Francesco chiede a Dio di guardare alla “dolorosa condizione” in cui versa l’umanità a causa della pandemia. Il Papa ha pronunciato la sua preghiera in un silenzio assordante. La sua voce aveva come sottofondo solo il battere della pioggia e il verso dei gabbiani. Una situazione del tutto inedita, un’immagine simbolo dell’emergenza. Francesco prega dinanzi il crocifisso che nel 1522 allontanò la peste.