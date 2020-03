Coldiretti. Al via vendita di piante fiori in vari punti vendita

Via libera alla vendita di piante e fiori in supermercati, mercati, punti vendita e vivai”. A comunicarlo è il presidente della Coldiretti Ettore Prandini che ha scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sottolineando che “la vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita”.

“Prandini lancia un accorato appello alla grande distribuzione, e punti vendita affinchè si adoperino per la vendita e invitino all’acquisto di piante Made in Italy” come segno di speranza e ben augurale per il nostro Paese, anche attraverso la mobilitazione #balconifioriti.

Com è noto, questa emergenza tra le tante crisi sta creando, c è anche quella del florovivaismo con un miliardo di fiori e piante appassiti e distrutti nei vivai in Italia, con aziende che ora si trovano in gravissime difficoltà dato il blocco delle cerimonie e ricorrenze varie oltre al blocco delle esportazioni dove l’Italia ha sempre svolto fino ad ora un ruolo di spicco.

Rispettando tutte le ordinanze e disposizioni per contrastare il contagio, i vivai proseguono nella loro attività lavorativa e – conclude Prandini della Coldiretti – ci si sta

organizzando per fare consegne a domicilio per consentire agli italiani di restare a casa.