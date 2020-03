Ragusa. Misure urgenti contro l’emergenza epidemiologica

Il Comando della Polizia Municipale di Ragusa informa che sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 è stato pubblicato il Decreto legge n. 20 del 25/03/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo del decreto è visionabile sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposito spazio dedicato a “AGGIORNAMENTO CORONAVIRUS COVID-19”.

Tale decreto ha previsto, tra l’altro, l’applicazione di sanzioni amministrative per la violazione della normativa in materia di misure di prevenzione coronavirus.

Unica fattispecie penale prevista è quella di chi, essendo in quarantena, viola l’obbligo di dimora ed a carico del quale è previsto l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Per tutti gli altri divieti si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie.