Il M5S Ragusa sulle non scelte del Sindaco. “Ci vogliono fatti”

“Sembra che il sindaco di Ragusa non intenda darci ascolto e siede allo stesso tavolo con la Caritas per dare soddisfazione a se stesso, non attivando alcunché di concreto. Vogliamo iniziative vere, tangibili e non il classico “armiamoci e partite”. Così non può andare”.

E’ quanto afferma il capogruppo del Movimento Cinque Stelle Ragusa, Sergio Firrincieli, con riferimento alla proposta già avanzata di creare un fondo di solidarietà devolvendo intanto parte delle indennità di chi amministra oltre al gettone di presenza dei consiglieri comunali dei mesi di marzo e aprile.

Firrincieli è critico. “Il sindaco – aggiunge – ci ha comunicato un iban e una causale. E poi? Prenda esempio dal nostro movimento a livello nazionale, da partiti come quelli che compongono anche la sua Giunta che vorremmo spingessero dall’interno nella stessa nostra direzione. Abbiamo dichiarato che nel contesto di questa emergenza avremmo messo da parte le identità politiche per fare fronte comune ad un mostro invisibile che però già vediamo manifestarsi concretamente. Chiamiamo quindi tutti alle armi nella battaglia più difficile che mai potevamo trovarci a combattere. E come in tutte le battaglie ci vuole un leader, un capitano che sappia condurre il proprio esercito e che armi in resta sia il primo a guidare l’assalto. Cassì è in grado di farlo? Ha le idee chiare su quali sono gli obiettivi e su come agire in questa fase? Non siamo politici, io per primo l’ho sempre affermato, siamo uomini del popolo. E come tali siamo chiamati a risolvere i problemi del quotidiano come fanno la maggior parte dei ragusani. E oggi i ragusani vogliono soluzioni e in questo momento le soluzioni si chiamano: possibilità di fare la spesa, pagare le bollette e comprare le medicine. Ecco perché delle non soluzioni del sindaco Cassì al momento i ragusani non sanno che farsene. Ci vogliono fatti, caro sindaco, non parole”.