Il dato della Regione è allarmante, 40.000 rientri in Sicilia dal Nord. Ad affermarlo è l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, e non tutti si sono registrati. La cosa più disarmante è che l’aumento dei contagi nell’isola è proprio a causa di questo. L’Assessore Razza prevede contagi su una forbice tra 4.500 e i 7.000 contagi. Si sta lavorando in sinergia per nuovi posti di terapia intensiva. E intanto la Protezione Civile ha consegnato alla Regione altri 13 ventilatori