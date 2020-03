Pozzallo.La giunta delibera aiuti di € 5.000 a fasce più deboli.

A Pozzallo la Giunta Municipale ha approvato una deliberazione per interventi a sostegno e supporto dei nuclei familiari per affrontare l’emergenza del Covid-19.

La delibera parte dalle necessità di porre in essere interventi a favore di una fascia di cittadini particolarmente bisognosi.

Si tratta di fornire aiuti per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, farmaci e prodotti per l’infanzia.

La spesa prevista è di 5.000 euro.

E’ una prima e modesta risposta a questa terribile emergenza.

C’è ne saranno altre perché il dovere di una comunità è quella di aiutare le fasce più deboli ed indifese.