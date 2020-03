I pozzallesi imbarcati chiedono ad Ammatuna di rientrare a casa

Sono un cittadino di Pozzallo voglio fare presente la situazione che in questi giorni stiamo vivendo qui a Miami , altri a Cadice ,altri sparsi in alberghi.

Con il blocco delle navi i tanti cittadini di Pozzallo siamo costretti a rientrare nei nostri paesi di origine con grande difficoltà perché non tutti siamo in grado di fare la quarantena in una seconda abitazione che non abbiamo(come giusto bisognerebbe essere fatta ) .

Chiediamo al Sindaco Ammatuna una soluzione che ci permetta di fare la nostra quarantena senza mettere a rischio la salute dei nostri cittadini e dei nostri familiari..e credo NON CHIEDIAMO TROPPO.

I Sindaci di altri paesi si sono già organizzati per far fare la quarantena dei loro cittadini di rientro in posti idonei e per una maggior sicurezza per i propri cittadini addirittura colleghi già rientrati a roma ,ct ecc sono stati presi in aeroporto e portati in strutture idonee.

Mi dispiace anche puntualizzare che ci sentiamo in questo momento di allarme Sanitario inferiori anche ai nostri “fratelli” immigrati , perché per loro hanno trovato subito una soluzione per far fare la quarantena mentre per noi no e mi soffermo qui a dire il resto che penso. Il consolato italiano e la Farnesina hanno preso accordi x farci rientrare a Roma tutti italiani insieme con un volo CHARTER apposito MIAMI /ROMA x il 24 marzo ma dopo?

Chiediamo al Sindaco Ammatuna che è la più alta autorità sanitaria di Pozzallo di trovare in fretta una soluzione perché noi non vogliamo mettere in pericolo le nostre famiglie e i nostri cittadini di Pozzallo.

Aspettiamo sue notizie o anche un suo video (dato che ormai vanno di moda) di chiarimento già da qualche giorno. So’ pure che ha già detto che servono delle strutture x ki rientra dall’estero…ma allora xké non si attiva con strutture provvisorie della protezione civile CHE ABBIAMO come hanno già fatto altri comuni…o SIAMO VERAMENTE INFERIORI !

Grazie un cittadino di Pozzallo . Salvo Coppa