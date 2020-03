A poche ore dall’appello straordinario lanciato per la creazione di una task force di 300 medici, sono già oltre 3.500 coloro che stanno rispondendo, un numero che continua a crescere di ora in ora. In un momento così difficile e delicato per il Nostro Paese, questa è l’ennesima risposta generosa di cui possiamo andare fieri. Questa la dichiarazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.