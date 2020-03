21 marzo. #Ionondimentico

L’emergenza Coronavirus ha cancellato fra i tanti appuntamenti in calendario in questo periodo, anche le manifestazioni di piazza per la giornata odierna. Oggi 21 marzo, si celebra infatti la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Nonostante il blocco degli eventi, si vuole onorare ad ogni modo questa giornata attraverso una campagna social in corso. Infatti i web e i social vogliono mantenere vivo il ricordo delle vittime innocenti delle mafie, i nomi e far sentire la vicinanza della popolazione onesta ai familiari. A tal proposito è stata chiesta altresi la realizzazione tramite disegno di un fiore da dedicare alla vittima della mafia prescelta con il nome e pubblicare sul web un selfie con il foglio ed il fiore in mano.