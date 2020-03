Nuovo intervento incisivo del presidente della regione Nello Musumeci in materia economica. La regione siciliana sta chiedendo al governo nazionale, la necessità di varare una sorta di sanatoria per chi ha emesso assegni post datati per non incorrere in protesti o iscrizioni in black list. È importante intervenire in tal senso, spiega Musumeci, poiché sono tante

le imprese, soprattutto medie e piccole, che in Sicilia acquisiscono le forniture col metodo degli assegni post datati.