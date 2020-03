Poste Italiane dispone turnazione per ritiro pensione

Al fine di contrastare la diffusione di Covid-19, Poste Italiane rende noto che le pensioni del mese di Aprile verranno accreditate il 26 marzo con ritiro da oltre 7000 postamat. Per coloro che devono invece recarsi presso gli Uffici postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico.

I cognomi dalla A alla B giovedi 26 marzo

I cognomi dalla C alla D venerdi 27 marzo

I cognomi dalla E alla K la mattina di sabato 28 marzo

I cognomi dalla L alla O lunedi 30 marzo

I cognomi dalla P alla R martedi 31 marzo

I cognomi dalla S alla Z mercoledi 1 aprile

Nell’attuale emergenza sanitaria, le nuove modalità di pagamento delle pensioni hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti di Poste Italiane