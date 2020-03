M5S e PD replicano agli attacchi del SIndaco di Ragusa

“Intollerabili gli attacchi del sindaco alle minoranze. Torni, piuttosto, a occuparsi di cose serie. Per noi rimane centrale l’emergenza coronavirus”. A dirlo i gruppi consiliari del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa. “Nessuna polemica politica – spiegano i consiglieri dei due gruppi – nessuna speculazione né tantomeno notizie false. Casomai, è dimostrato che le notizie false le diffonde il sindaco”. M5s e Pd replicano in questi termini alle affermazioni del primo cittadino. “Nessuno – spiegano – ha parlato di raddoppio del compenso del segretario generale, solo di aumento dell’indennità di posizione del 50% e non del 20 come vorrebbe far apparire il sindaco (questa è la fake news), considerando l’adeguamento già del precedente segretario generale: in ogni caso la delibera parla di aumento del 50%. In ogni comunicato che abbiamo fatto, inoltre, è stata ribadita la piena legittimità dell’adeguamento, previsto dalle norme, che risulta, però, tanto più intempestivo se legato a cifre che, nel contesto del compenso globale del segretario generale, appaiono marginali. Occorre, secondo noi, saper leggere i comunicati e non perdere lucidità di fronte all’affronto di lesa maestà nel criticare l’altissimo: nessuno ha messo in relazione l’atto d’ufficio con il mancato acquisto di presidi di sicurezza, quali i respiratori, che sono comunque di pertinenza del datore di lavoro e non del Comune. Di infimo profilo è equivocare sul particolare teso a evidenziare la necessità di azioni mirate a risolvere criticità, non necessariamente con l’acquisto in questione, per nulla citato, quanto con il richiamo al rispetto delle norme superiori, rispetto a cui è dovere dell’autorità cittadina attivarsi, senza nulla togliere alla possibilità di adoperarsi anche per la fornitura del materiale di cui stiamo parlando, nell’interesse della collettività tutta. Fra l’altro, pensiamo che con l’esiguo aumento dell’indennità in questione, poco o nulla si sarebbe potuto acquistare. Non sono le minoranze a toccare corde sensibili, la responsabilità in quello che si dice, in audio e in video, e scrivendo, deve essere prima di tutto del sindaco. A chi si occupa di informare i cittadini, la risposta di competenza”. “Per quanto riguarda le procedure per l’assunzione di un nuovo dirigente – continuano M5s e Pd – se le cose stanno come le rappresenta il sindaco, gli atti sono anche tardivi, se poi vanno a cadere in piena emergenza non si può censurare ogni minima eccezione. Il sindaco deve abituarsi al fatto che ci può essere una opposizione e che può essere criticato: l’elettorato, un giorno, giudicherà. Inoltre, il Parlamento deve essere in prima linea, non certo all’ultima, per votare il Dpcm, che una volta emanato deve essere anche esitato. Ma mettere in relazione Parlamento e Consiglio comunale, questo sì che fa sorridere. E poi, i consiglieri di opposizione non pretendono che si fermi tutto, chiedono solo di rinviare il rinviabile, come, del resto, si chiedeva anche all’interno della Giunta e della maggioranza e come è stato espresso, unanimemente, nella conferenza dei capigruppo, le cui richieste sono state del tutto disattese dal presidente del Consiglio per le forti e inopportune pressioni esercitate dall’amministrazione, palesemente inoltrate attraverso vari interventi del primo cittadino stesso, in più sedi. Forse è veramente meglio che il sindaco assesti un colpo di reni concentrando tutte le attenzioni sull’emergenza coronavirus, lasciando stare il superfluo”.