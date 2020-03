Gesto di solidarietà della stilista modicana Loredana Roccasalva

Altro importante gesto di solidarietà a Modica. Protagonista la stilisa Loredana Roccasalva che ha deciso di riconvertire la produzione della sua sartoria, d’accordo con le autorità, nella produzione delle mascherine. Saranno mascherine particolari in quanto realizzate in cotone sanforizzato quindi lavabili e riutilizzabili. La stilista ci tiene a precisare che comunque non sono dei prodotti assimilabili ad un presidio medico chirurgico. Il ricavato della vendita, fatta a prezzo di costo, sarà devoluto all’ospedale Maggiore di Modica che sappiamo essere Hub in Sicilia per i pazienti Coronavirus.