Dipartimento di Prevenzione. Nuovi numeri telefonici

Atteso che questo Dipartimento di Prevenzione è fra i destinatari delle segnalazioni di autodenuncia dei cittadini in rientro da altri comuni/regioni e/o che chiamano, in parallelo ai MMG, per avere informazioni su altri aspetti quali contatti con soggetti in quarantena o presunti positivi o risultati positivi, sono stati messi a disposizione diversi numeri telefonici a cui rispondono nostri operatori sanitari x dare le corrette indicazioni. Pertanto si chiede cortesemente di inserirli nelle informative aziendali e comunicare altresì ai MMG , ai PLS e ai sindaci dei comuni della provincia:

3669302528

0932234683

3669303612

3669303617.