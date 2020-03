Su RTM Beat Monster #iorestoacasa

Giovedì 19 Marzo BEAT MONSTER special edition #iorestoacasa! La musica di Tony Cannizzaro e la voce di Max Garrone, vi faranno ballare dalle 22:30 in diretta video in streaming, in fm, sul sito e sui canali social di RTM. L’evento sarà inoltre trasmesso in diretta su Blu Music Radio in fm su Milano e provincia e sui social grazie alla collaborazione con il direttore Domenico Galati. Special guest in collegamento telefonico Mario “Get far” Fargetta. Sarete coinvolti con i vostri messaggi in direct, su whatsapp e faremo ascoltare i vostri messaggi vocali in diretta! Postate le vostre storie durante il live e seguiteci! Adesso si balla anche da casa!