Idea Liberale. “Vittoria sempre più abbandonata a sè stessa”

“La situazione complessa di una città commissariata ai tempi del coronavirus comincia dalla problematica della gestione ambientale. Purtroppo, in questi giorni, ancora più che nel passato, Vittoria sembra abbandonata a se stessa. Cumuli di rifiuti si notano ovunque, piccole e grandi discariche abusive che diventano il segnale distintivo di un centro urbano che non ha una guida decisa e perentoria”. A dirlo è il presidente di Idea Liberale Vittoria, Giuseppe Scuderi, che sollecita una maggiore attenzione, soprattutto in questo delicato periodo, da parte della commissione straordinaria. “Escludendo qualche ordinanza – continua Scuderi – non abbiamo più notizia di quello che si sta facendo a palazzo Iacono e soprattutto dei risultati che si intendono raggiungere per garantire una parvenza di normalità alla nostra realtà urbana. Come se tutto ciò non bastasse, i vittoriesi sono costretti a trattenersi a casa l’immondizia maleodorante per giorni e giorni, per non parlare della penuria d’acqua che, purtroppo, continua ad essere presente in alcuni quartieri della nostra città. In un periodo straordinario come quello attuale, poi, ci attenderemo un’attenzione ulteriore verso le fasce più deboli della nostra città, soprattutto gli anziani. E invece sembra che anche verso questa direzione la disattenzione abbia raggiunto livelli improponibili. Non è possibile che, in questa fase così delicata, gli anziani, soprattutto quelli soli, siano abbandonati al loro destino. E la stessa cosa succeda anche nei confronti di famiglie con fasce deboli come i disabili a carico. Abbiamo bisogno di certezze. E queste ce le possono fornire soltanto chi si trova al timone dell’ente di palazzo Iacono. Solo che da qualche giorno di risposte non se ne ricevono. Sollecitiamo anche più controlli in giro. Ma sembra che da palazzo Iacono non ci sentano. Anzi, sembra proprio che al timone, in questo momento, non ci sia nessuno. Nel senso che i commissari sarebbero ritornati nelle loro sedi di provenienza proprio in questa fase d’emergenza. Se fosse vero, sarebbero preoccupante. Chiediamo più sensibilità istituzionale, chiediamo più attenzioni. I vittoriesi hanno un bisogno supplementare rispetto a tutti gli altri proprio perché si trovavano in questa situazione di commissariamento straordinario. E, invece, non arrivano i segnali che ci attendiamo. Torniamo, dunque, a sollecitare la commissione affinché l’attenzione possa elevarsi al massimo livello. Fornendo un puntuale sostegno a tutti”.