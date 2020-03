Gurrieri(M5S): “Troppi turisti del Nord a Marina di Ragusa”

“Pur apprezzando la grande attenzione profusa dalle forze dell’ordine nel fare rispettare le prescrizioni contenute nei decreti Conte a proposito dell’emergenza sanitaria, mi dispiace, ancora oggi, dovere sottolineare la presenza di diversi turisti del Nord Italia che stanno soggiornando presso strutture extralberghiere a Marina di Ragusa”.

Ad affermarlo il consigliere comunale M5s Ragusa Giovanni Gurrieri il quale aggiunge: “A parte le varie segnalazioni da me ricevute, risiedendo nella frazione rivierasca, ho potuto appurare, quando mi reco al supermercato, che sono davvero molti i turisti in questione, alcuni dei quali anche in camper. Sarebbe opportuno che si verificasse se si sono registrati nel portale della Protezione civile così come sarebbe utile sincerare la loro presenza nelle strutture di cui stiamo parlando. Lo dico perché la sensazione è che questi turisti, almeno a vederli in giro, così come è accaduto negli ultimi giorni, siano molti, troppi per essere il più buio dei momenti per l’intero paese, considerando, tra l’altro, che siamo pure in bassa stagione. Certo, non sono previsti divieti specifici da parte degli ultimi Dpcm. Ma una dose supplementare di cautela e prudenza, in casi del genere, non farebbe male”.

“Ecco perché – continua il consigliere pentastellato – mi rivolgo al sindaco chiedendo di valutare se è opportuno che la polizia municipale si adoperi a controllare tutti i bed and breakfast, gli affittacamere, le case vacanze e anche le aree attrezzate per camper. Allo stesso tempo, il sindaco potrebbe chiedere alla prefettura e alla questura di coadiuvarlo in queste verifiche. Riteniamo che non sia per nulla piacevole fare i conti con una situazione del genere quando molti giovani ragusani, responsabili e seri, sono rimasti in Lombardia o nelle loro sedi di studio o lavoro del Nord Italia. Quindi, sottolineo la necessità di fare al più presto chiarezza attorno a questo punto”.