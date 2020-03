Modica. Proseguono nonostante l’emergenza le donazioni del sangue

Nonostante l’apprensione del periodo, la città di Modica continua a rispondere in modo straordinario all’appello per non smettere di donare il sangue. La donazione è sicura, ma l’Avis cittadina ci tiene ad avvisare i propri donatori dei cambiamenti di procedura:

– Non si possono accettare nuovi iscritti;

– E’ garantita la presenza dei donatori-fortuna e quindi le 24 donazioni al giorno che sono sufficienti per il territorio modicano che per il territorio nazionale;

– Serve la prenotazione per un triage iniziale allo 0932-448059 in modo da permettere un flusso ordinato;

– Si entra dall’ingresso principale dell’Ospedale Maggiore, ala vecchia, e in questi giorni non è possibile portare alcun accompagnatore

– È necessario mostrare il tesserino, in alternativa l’SMS di conferma donazione o compilare l’autocertificazione

Per info 0932 448059 – 320 690 7245 – 334 582 9049, la pagina Facebook Avis Modica e il sito www.avismodica.it