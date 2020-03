Disposizioni da parte delle Guardie mediche di Modica

Le Guardie Mediche di Modica, data la chiusura per il fine settimana degli ambulatori dei medici di base, invitano l’utenza a non affollarsi nelle proprie sale d’aspetto ma a contattare la struttura telefonicamente prima di qualsiasi altra cosa. Dalle 10 di questa mattina e fino alle 8 di lunedi mattina sarà in vigore questa regola. Tutti i medici di base sono stati invitati a mantenere la reperibilità anche nel fine settimana

Guardia Medica di Modica Alta: 0932448981

Guardia Medica Frigintini: 0932901660