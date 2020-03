Note “contagiose” contro il CoronaVirus arrivano da Facebook

Arriva da Facebook l’invito ad un appuntamento che coinvolge tutte le persone che in questi giorni così particolari si trovano chiuse in casa. “Apriamo le finestre, usciamo sui balconi e suoniamo insieme anche se lontani”. Un flashmob sonoro che vuole essere un invito a rompere il silenzio che incombe in tutte le città d’Italia da Nord a Sud, un modo per sentirsi uniti dalla musica.

Il primo appuntamento è fissato per oggi alle ore 18.00 per cantare insieme “l’Inno d’Italia”, domani alla stessa ora si intonerà “Azzurro”, e domenica sempre alle 18.00 “Il cielo è sempre più blu”. “Non importa essere professionisti della musica, l’importante è farci sentire, spiegano gli organizzatori, perché la musica è la migliore medicina per curare l’anima, in questo momento ne abbiamo davvero bisogno”