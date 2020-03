Lavoro agile-Smart Working all’Asp Ragusa

La Direzione Strategica dell’Azienda Sanitaria di Ragusa, in armonia con le direttive dell’Assessorato Regionale della Salute, e in considerazione della particolare contingenza e delle speciali disposizioni varate a livello nazionale, ha emanato una direttiva con la quale i dipendenti dell’Asp di Ragusa possono essere autorizzati a svolgere la propria prestazione di lavoro in modalità “agile”.

La modalità “smart working” può essere utilizzata, senza distinzione di categoria di inquadramento o di tipologia di rapporto di lavoro fino al 3 aprile 2020, salvo disposizioni successive che prolunghino lo stato di emergenza.

L’accesso al rapporto di lavoro in modalità di smart working è disposto su base volontaria mediante compilazione e presentazione di apposita istanza. Il provvedimento di ammissione alla modalità di lavoro smart working è disposto dal Direttore Generale o dirigente dell’Unità.

L’Azienda, in presenza di giustificato motivo, può revocare in qualsiasi momento l’autorizzazione alla prestazione di lavoro in modalità smart working.