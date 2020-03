E’ stato trasferito in elisoccorso al Centro Grandi Ustioni di Catania, un bambino modicano, ricoverato all’Ospedale Maggiore per delle ustioni che si era procurato su parte del corpo. Il minore si era versato del the caldissimo addosso. Dopo le prime immediate cure presso il nosocomio di Via Aldo Moro, si è deciso di trasferirlo a Catania.