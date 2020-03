Scicli, il Pd chiede sospensione delle tasse locali

Sospendere il pagamento dei tributi locali, per tutelare i più deboli In questo momento di preoccupazione e di grave difficoltà per il sistema economico,fuori da polemiche o strumentalizzazioni. Il Partito Democratico chiede, infatti, all’Amministrazione comunale di Scicli di voler sospendere i termini di pagamento delle imposte Tasi e Tari 2014 notificate nei mesi di gennaio e febbraio 2020, nonché prorogare le scadenze dell’anno in corso, “per consentire alle famiglie, imprese, liberi professionisti, autonomi, dipendenti privati, e quanti non possono fare affidamento su entrate garantite dallo Stato e dalla Pubblica Amministrazione – già in grave difficoltà – di poter affrontare questo periodo incerto ed economicamente difficile, considerato il giusto obbligo di rimanere isolati nelle proprie abitazioni”.