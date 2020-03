Vandali in via Craxi a Ragusa. Malfa: “Fenomeno da monitorare”

“Lo spazio attrezzato per le attività sportive compreso tra le vie Nicola Calipari e Bettino Craxi, nell’area residenziale di Ragusa limitrofa al viale delle Americhe, è stato preso inspiegabilmente di mira dai vandali. Uno dei canestri è stato rovesciato a terra assieme a tutta la struttura, l’altro vistosamente danneggiato. Mi chiedo: ma a chi giova tutto ciò?”. A porsi l’interrogativo è la consigliera comunale Maria Malfa che denuncia l’accaduto e chiede all’amministrazione Cassì di intervenire per ripristinare lo status quo. “E’ chiaro che, in questo caso, l’amministrazione si è trovata a subire tale grave situazione. Quindi, occorrerà trovare delle misure di prevenzione per evitare, dopo che il sito sarà risistemato, che si verifichino di nuovo altri atti di vandalismo. Sono certa che il Comune non avrà problemi a intervenire”. “L’altra riflessione, però – prosegue la consigliera leghista – la dobbiamo necessariamente rivolgere agli autori di questi atti vandalici. Scontiamo un parziale imbarbarimento della nostra società cittadina se ci confrontiamo con episodi del genere. Dove e perché abbiamo fallito? Dovremmo chiedercelo tutti assieme. E, soprattutto, dovremmo trovare una strada che ci invogli a recuperare queste defaillances. Non sono certo io a dovere dire quale possa essere la strada da compiere. Ma dobbiamo prendere atto di un problema. L’acuirsi di questi episodi di vandalismo rappresenta una difficoltà sociale che non possiamo sottacere e rispetto a cui sarebbe necessario intervenire in maniera rapida e concreta”.