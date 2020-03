Scicli. Non si fa la festa di San Giuseppe

In seguito al Decreto del Consiglio dei Ministri relativo alle norme di prevenzione per il Coronavirus, con cui in ragione della attuale emergenza sanitaria sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche esterne di qualsiasi genere, in cui possa crearsi assembramento di persone, il Comune di Scicli, la parrocchia di San Giuseppe, l’associazione Gli Amici di Giorgione, comunicano che la Cavalcata di San Giuseppe, prevista per sabato 21 marzo, con la festa religiosa esterna prevista per domenica 22, è destinata a data da destinarsi.

Auspicando il celere ritorno alla normalità, sarà cura degli enti organizzatori comunicare tempestivamente la nuova data della festa, che rispetterà le modalità del programma previsto per il presente anno.