Sulla scorta delle indicazioni del DPCM del 4 marzo scorso riguardante misure per il contrasto e il contenimento del diffondersi del Coronavirus, si rende noto che il Museo Civico “F.L. Belgiorno” del Palacultura e la Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” rimarranno chiusi al pubblico sino al 3 aprile prossimo.

Al fine di adottare, altresì, misure in sintonia con le disposizioni contenute nel DPCM a salvaguardia e tutela del personale in servizio, si dispone che l’accesso del pubblico agli uffici comunali sia consentito ad una persona per volta e comunque in modo da rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Anche questa modalità di comportamento rimarrà in vigore sino al 3 aprile prossimo.