Il 9 marzo la nuova data della riunione PRE-CIPE Ragusa-Catania

Fissata la nuova data della riunione PRE-CIPE sulla Ragusa -Catania che era stata convocata per le 14,30 di oggi, martedì 3 marzo, e rinviata per un’improvvisa indisponibilità del sottosegretario Riccardo Fraccaro, segretario del Consiglio dei Ministri con delega al Cipe.

La riunione è stata fissata infatti per lunedì 9 marzo, alle ore 14,30. Il sindaco Peppe Cassì ha assicurato la sua presenza.