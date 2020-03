150 mila euro per la salvaguardia delle dune di Marina di Modica

150.000 euro a disposizione del Comune di Modica da investire nella salvaguardia ed il miglioramento del zone dunali lungo la spiaggia di Marina. Arrivano dal “GAC dei Due Mari” che ieri si è riunito a Portopalo di Capo Passero per firmare le convenzioni con i vari comuni che ne fanno parte e poter così concretizzare un lungo percorso iniziato quattro anni or sono. Il Gruppo di Azione Costiera “Dei Due Mari”, nel quale la Città di Modica è entrata nel 2016, si è collocato al primo posto tra tutti i Gac siciliani ricevendo un contributo pari a 2.449.000. Nella graduatoria dei GAC/FLAG (PO FEAMP misura 4.63) il “Due Mari” ha primeggiato davanti al Gac “Golfo di Castellammare e Carini, “Isole di Sicilia” e “Unicità del Golfo di Gela”. Grazie a questi fondi, verranno realizzati una serie di interventi a cominciare dalla costruzione di barriere antivento, verranno ripristinati la macchia mediterranea e l’habitat mediante piantumazioni di specie erbacee tipiche dei sistemi dunali: “ In pratica metteremo al sicuro le nostre dune – commenta il Sindaco presente insieme all’Assessore Belluardo – grazie a specifici e non invasivi interventi. Oggi è stata premiata la lungimiranza del Comune di partecipare al GAC, nonostante lo scetticismo mostrato in Consiglio nel 2016 da parte dell’opposizione di allora. Raramente ricordo in passato investimenti finalizzati allo sviluppo costiero. Da quando siamo all’Amministrazione di questa Città è sotto gli occhi di tutti un deciso cambiamento di rotta con Marina che è diventata centrale nei programmi amministrativi”.