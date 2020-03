Il 20 e il 21 febbraio scorsi, nelle ore mattutine, pomeridiane e serali, sono stati eseguiti mirati servizi coordinati di controllo del territorio che hanno interessato i comuni di Modica, Vittoria ed Acate. Le zone interessate all’azione delle Forze di Polizia impegnate nei servizi di prevenzione e contrasto alla commissione dei reati, sono conseguiti alle valutazioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Ragusa, in raccordo con il Questore della provincia e con i Comandanti Provinciali delle altre Forze di Polizia. I controlli, pianificati ed eseguiti nei luoghi di abituale ritrovo e di aggregazione di cittadini, anche stranieri, sono stati diretti dal Dirigente il Commissariato di P.S. di Modica e di Vittoria ed attuati in sinergia tra il personale della Polizia di Stato (Personale dei Commissariati di P.S. di Modica e Vittoria, Polizia Stradale e Reparto Prevenzione Crimine di Catania), dell’Arma Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Municipale dei comuni interessati e della Polizia Provinciale per il territorio di Acate. I numerosi equipaggi dislocati sul territorio hanno dedicato specifica attenzione alle vie e alle piazze principali dei comuni interessati, spesso teatro di fenomeni di illegalità connessa a reati di natura predatoria, in materia di stupefacenti e arginare il fenomeno delle risse.

Nel corso di tali servizi sono stati controllati complessivamente 12 esercizi commerciali di cui uno sanzionato perché il titolare, assente al momento del controllo, si faceva sostituire da persona non autorizzata dall’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza che rilascia la licenza; identificate complessivamente 368 persone; controllati 243 automezzi; eseguite diverse perquisizioni sul posto, personali e domiciliari ed elevate 21 sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada di diversa tipologia, oltre che un fermo amministrativo di autoveicolo e il ritiro di patente di guida e carta di circolazione.