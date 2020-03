Ragusa-Catania, Campo: Il governo trova i fondi, ora il CIPE

“Il tempo dei falsi annunci sulla Ragusa-Catania è finito. Siamo felici di questo nuovo decisivo passo ma gioiremo completamente a conclusione degli ultimi due importanti step quali il pre CIPE e il CIPE, le riunioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica che a metà marzo sanciranno l’ok definitivo per il via dell’opera. E’ del tutto evidente che il vice ministro dei trasporti e delle infrastrutture Giancarlo Cancelleri ha tenuto fede agli impegni presi”. A dichiararlo sono la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo insieme al Capogruppo Ars Giorgio Pasqua a proposito dello stanziamento da parte del governo Conte di 750 milioni di euro per la Ragusa Catania ottenuti con la rimodulazione dei fondi Sviluppo e coesione 2014-2020.