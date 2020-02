Covid-2019. Incontro a Pozzallo con le istituzioni scolastiche

Ieri si è tenuta a Palazzo La Pira una riunione con i Dirigenti scolastici di Pozzallo e/o i loro delegati, convocata per le vie brevi sul tema: Misure di prevenzione e controllo dell’Infezione da COVID-2019 (coronavirus).

Presenti il Sindaco, Roberto Ammatuna, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Alessandra Azzarelli(nella foto), dei Dirigenti del Comune di Pozzallo, Muriana e Lorefice.

Nel corso dell’incontro, il Primo Cittadinoha informato i presenti sulla riunione tenutasi presso la Prefettura di Ragusa alla presenza dei Sindaci della Provincia e delle Autorità preposte dell’ASP, dichiarando che, alla luce delle note istituzionali trasmesse dai vari organi, Ministero, Prefettura, Regione Siciliana e ASP Ragusa, fornite in copia ai presenti, la situazione risulta essere sotto controllo.

Si attenziona l’articolo 2 del Decreto legge 23 del 23 febbraio 2020 n. 6 “recanti misure urgenti in maniera di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019”, chiarendo che gli individui che sono transitati dal 1 febbraio 2020 e hanno sostato nei comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (zona rossa) hanno l’obbligo di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP competente per territorio, al fine dell’adozione di ogni misura necessaria per il contenimento del contagio.

Il Sindacoha invitato le Istituzioni scolastiche ad attenersi scrupolosamente alle norme igienico-sanitarie contenute nel decalogo trasmesso dal Ministero della Salute e di diffonderle in maniera capillare alla popolazione scolastica.

I rappresentanti delle scuole ha comunicato di aver già adottato le misure prescritte dagli organi competenti, in materia di prevenzione, e si è convenuto di intensificare, in questa fase, le operazioni riguardanti l’informazione, l’igiene personale degli utenti, nonchè l’igienizzazione dei locali scolastici.

A tal ciò l’Amministrazione Comunale si è messo a disposizione per la fornitura straordinaria di materiale igienizzante (detersivi, detergenti, rotoli di carta, ecc.) per rispondere alle urgenti esigenze del momento ed adottare le misure preventive utili ad arginare il fenomeno.