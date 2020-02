Gianluca Manenti nuovo presidente dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa

Gianluca Manenti, presidente provinciale Confcommercio Ragusa, è stato nominato all’unanimità, dai componenti dell’assemblea, presidente dell’Ente bilaterale del terziario di Ragusa, Ebiter. Il suo vice sarà Antonio Modica, espressione della Filcams Cgil. L’Ebiter è l’organismo di concertazione e incontro tra la rappresentanza datoriale Confcommercio provinciale e le sigle sindacali del settore Filcams Cgil, Uiltucs Uil e Fisascat Cisl, finalizzato all’erogazione di prestazioni e servizi sia per le imprese che per i lavoratori. “E’ un ruolo che mi carica di ulteriore responsabilità per assolvere al meglio i compiti istituzionali cui l’Ente è stato preposto. La bilateralità del settore commercio, turismo, colf, vigilanza e terziario è una grande realtà che interviene sul welfare e sulla formazione. E’ costituita da due parti, rappresentanti le imprese e i lavoratori, tramite le rispettive organizzazioni datoriali e sindacali che sottoscrivono i contratti nazionali e che in forma paritetica gestiscono gli enti nazionali e territoriali. E’ il contratto di lavoro che definisce le regole e le contribuzioni che poi vengono messe in atto dagli enti bilaterali. La mission dell’Ebiter è proprio quella di raccogliere risorse dalle imprese e dai lavoratori per trasformarle in prestazioni sanitarie, previdenziali e assistenziali”. Il sistema provinciale Confcommercio Ragusa ha manifestato la propria soddisfazione per l’elezione augurando buon lavoro al neopresidente. Sulla nomina dice la sua il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa, Giovanni Vindigni. “Esprimo – afferma – le mie più sincere congratulazioni al neopresidente dell’Ente bilaterale Ebiter del terziario di Ragusa Gianluca Manenti. Gli auguro buon lavoro, certo che saprà svolgere questo incarico al meglio. Il settore del terziario, che nella nostra provincia vive un momento di crisi, soprattutto nei piccoli centri, ha bisogno di un riferimento importante. Al presidente Manenti rinnovo la mia disponibilità affinché, all’unisono con l’Ufficio del Lavoro, si possano trovare le soluzioni più idonee per affrontare i nodi principali che riguardano il mondo del commercio in provincia di Ragusa, tenuto conto che l’Ebiter rappresenta un riferimento tra il mercato del lavoro e i lavoratori. E’ importante contestualizzare questi elementi di rete per individuare gli aspetti del sistema economico e produttivo, finalizzati all’individuazione delle strategie per uno sviluppo produttivo del mercato provinciale ragusano”.

Nella foto Gianluca Manenti, Teresa Pintacorona (Fisascat Cisl) e Antonio Modica.