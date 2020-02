Cgil. Sabato sit in di protesta davanti all’Iblea Plast Vittoria

La CGIL e FILCTEM di Ragusa promuovono per sabato 29 febbraio alle ore 10.00 un SIT IN davanti all’azienda IBLEA PLAST S.R.L. (Azienda sequestrata alla mafia) presso l’Azienda SIDI in contrada Mazzara a Vittoria.

L’Azienda IBLEA PLAST S.R.L. di proprietà della famiglia Donzelli operante nel territorio di Vittoria è un’azienda che ha subito ben due sequestri: nel giugno del 2019 su richiesta del Tribunale di Gela e nell’ottobre 2019 su disposizione della DIA di Catania. I lavoratori vengono sospesi, poi posti in cassa integrazione e alla fine licenziati. Successivamente al licenziamento ai lavoratori non viene riconosciuto l’accesso alla indennità di disoccupazione per le irregolarità commesse dal’azienda durane la gestione mafiosa.

I lavoratori pagano ingiustamente questo prezzo in quanto viene negato loro il diritto di percepire la NASPI ( Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) per irregolarità commesse dalla gestione mafiosa.

La CGIL e la FILCTEM chiedono che lo Stato tuteli i lavoratori e le loro famiglie per affermare il vero vantaggio della legalità e la giustizia per le vittime.