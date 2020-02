Emergenza coronavirus. Misure urgenti adottate dal Commissario Piazza

Il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Salvatore Piazza, a seguito del vertice di stamani in Prefettura, sull’emergenza coronavirus ha indetto una riunione con i dirigenti dell’ente e il medico competente dottor Marcello Maltese per adottare le misure urgenti a tutela dei dipendenti e dei cittadini che devono recarsi negli uffici delle tre sedi dell’ente.

Sono state fissate tre riunioni col medico competente per i dipendenti delle tre sedi di viale del Fante, viale Europa (settore Viabilità) e via Di Vittorio (settore Territorio e Ambiente, è stata indetta per domani, venerdì 29 febbraio 2020, alle ore 15 una riunione con tutti i dirigenti degli istituti medi superiori di competenza dell’ente per assumere in maniera uniforme i necessari provvedimenti a tutela degli studenti, dei docenti e del personale non docente delle scuole della provincia di Ragusa e di procedere tempestivamente ad una sanificazione di tutti gli ambienti di lavoro. Per il resto ha invitato i dirigenti a comunicare ai rispettivi dipendenti di attenersi scrupolosamente alle ordinanze emesse dal Ministero della Salute e dal presidente della Regione siciliana in materia di emergenza di coronovairus. Ordinanze che sono pubblicate sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.ragusa.it.