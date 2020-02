Il Carnevale Sociale dei Centri del Comune di Modica

Centinaia di utenti dei Centri Sociali di Modica hanno ballato e mangiato tutti insieme in occasione della ormai tradizionale Festa di Carnevale organizzata dall’Amministrazione Comunale di Modica per il secondo anno consecutivo presso il Centro Polivalente di Frigintini. I quattro centri anziani più il centro disabili di Via Sacro Cuore, grazie allo straordinario lavoro organizzativo svolto dalle Assistenti Sociali, si sono riuniti come ormai avviene da qualche anno per celebrare la festa più divertente dell’anno. Sulle note di Dino Migliorisi hanno ballato e si sono divertiti. Non poteva naturalmente mancare la parte culinaria grazie agli sponsor privati che si sono offerti per rendere possibile la buona riuscita della serata. A portare il saluto dell’Amministrazione il ViceSindaco e assessore ai Servizi Sociali, Saro Viola che per l’occasione era accompagnato dai consiglieri di maggioranza Lucia Ingarao e Giorgio Civello. “Voglio intanto ringraziare le Assistenti Sociali e il personale delle Cooperative per il preziosissimo lavoro svolto in fase organizzativa. Un grazie naturalmente anche agli sponsor privati come la Gelateria Don Peppinu, Bibite Polara, il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica che ha fornito tramite la Ditta Corallo circa 500 mini barrette e tutti coloro hanno partecipato. Ci auguriamo che iniziative di socializzazione come questa possano avvenire sempre più spesso”.