Tre consigli per evitare la noia nelle serate invernali

Le serate invernali possono essere piuttosto noiose. Per questo molte volte l’unica cosa che resta da fare è andare a letto, ma se non hai sonno inizia il dramma dell’insonnia, causato spesso anche dal fatto che restiamo incollati ai nostri smartphone al buio, compromettendo la nostra qualità del sonno. Per ottimi consigli di benessere e bellezza puoi dare uno sguardo qui. Se invece vuoi conoscere i nostri tre consigli per trascorrere una serata che si preannuncia noiosa continua a leggere prendi appunti.

Un trattamento di benessere: la spa in casa tua

Se hai un po’ di tempo prima di andare a dormire puoi approfittarne per una cosa che spesso rimandiamo a concederci: qualche trattamento di bellezza. Per chi non ha il tempo di andare in un centro estetico tutte le volte può bastare ciò che abbiamo in casa e utilizzando qualche buon cosmetico da acquistare in profumeria. Basta scegliere il trattamento e prendersela comoda con maschere, scrub e massaggi profumati e rimodellanti. Prendersi cura di sé è un lusso che dovremmo sempre concederci, soprattutto per conciliare il sonno. Evitare smalti e simili perché vanno usati in ambienti areati e non sono ideali prima di dormire.

Un buon libro?

Perché no? Il libro è un ottimo sedativo se hai difficoltà ad addormentarti senza telefono. Sicuramente non altera il sonno e non si usura come lo smartphone ma ha anche tante altre qualità. Leggere è un ottimo esercizio per allenare memoria e concentrazione e i suoi benefici si manifestano a livello mentale e relazionale. Devi anche considerare che leggere un buon libro è un’esperienza per la quale è difficile trovare le giuste parole. Il libro ti porta in una storia che tu vivi dall’interno perché sarà elaborata visivamente dalla tua mente. Una volta iniziato non vorrai più smettere per cui corri in libreria e comincia dai grandi classici affidandoti ad un commesso.

Musica o TV

Se nessuna delle alternative ti ha soddisfatto fin qui puoi provare a cercare qualcosa di interessante da guardare stasera in tv e intrattenerti con un buon programma o un bel film da vedere e rivedere. In alternativa, infine, c’è la musica. Prendi un artista che non segui da tempo e ascolta il suo ultimo lavoro oppure tuffati nei tuoi brani preferiti del passato. Qualunque sia la scelta di gusto musicale è ampiamente dimostrato come la musica possa rilassare l’animo e distendere la rigidità che ci caratterizza quando siamo particolarmente stressati. La musica, quindi, può favorire il sonno e calmare anche gli animi di bambini e animali.

In conclusione

Se sei in compagnia puoi tirare fuori dallo scaffale un vecchio gioco di società e risollevare subito gli umori spenti e annoiati, magari aggiungendo a tavola anche una bella cioccolata calda per l’occasione. Assicurati sempre di avere una bella scorta di cioccolata calda in dispensa perché l’inverno è lungo e la noia potrebbe durare ancora molto. Per fortuna, come vedi, basta poco a ribaltare la serata.