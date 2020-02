Il Santa Croce calcio domina sulle ceneri dell’Altetico CT

La formalità fra Santa Croce e Atletico Catania dura solo 8’ nei quali i biancazzurri di Gaetano Lucenti sono riusciti a mettere a segno ben sei reti. La squadra di casa in serie difficoltà societarie si è presentata con soli sette elementi, per lo più appartenenti agli stoici e fedelissimi tifosi. Dopo otto minuti di gioco si sono però arresi, interrompendo la gara per limiti di inferiorità dovuta all’infortunio di uno dei giocatori. In tutto questo delirio il “Cigno” è riuscito a marcare sei sigilli, con le doppiette di Ciccio Leone e di Ariel Reinero e con le reti di Davide Floridia e Leandro Di Rosa. In una domenica surreale per quanto accaduto sul campo di “Zia Lisa” di positivo c’è stata la sconfitta interna del Palazzolo e il pareggio del Giarre che hanno nuovamente riacceso le speranze di play off per i biancazzurri. Da domenica si ricomincerà a fare sul serio con la sfida interna contro il Real Siracusa Belvedere e se si vorrà conquistare qualche obiettivo prestigioso, si dovrà per forza superare l’indomita squadra aretusea. “Sulla gara contro l’Atletico non c’è nulla da dire se non che dispiace assistere a tutto quello che sta accadendo ad una delle società gloriose del calcio siciliano. – dice Gaetano Lucenti – La giornata di campionato, invece, ci ha nuovamente lanciato nella corsa per i play off, con la sconfitta del Palazzolo e il pareggio del Giarre. Le due compagini inoltre devono ancora fermarsi per il turno di riposo forzato e per questo motivo si sono riaperte le nostre chance. Dobbiamo lavorare tanto per disputare al meglio questo rush finale di stagione, cercando di conquistare quanti più punti possibile. La salvezza con questi tre punti è già cosa fatta, anche se non c’è la matematica certezza, quindi è giusto concentrarsi su altri obiettivi. L’obiettivo è quello di superare i punti conquistati nella scorsa stagione, ma per fare ciò non dobbiamo rilassarci. Domenica prossima verrà a farci visita il Real Siracusa Belvedere che è un’ottima squadra ed è in grado di far male a chiunque. Avremo l’opportunità di essere al completo e cercheremo in tutti i modi di ritornare alla vittoria fra le nostre mura amiche”.