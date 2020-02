Amministrative a Ispica. Italia Viva si schiera con Muraglie

Italia Viva sosterrà il sindaco uscente Pierenzo Muraglie, nelle imminenti elezioni amministrative e farà parte di una nascente coalizione che intende proporre un progetto inclusivo per la città in occasione delle prossime elezioni amministrative.

“L’esperienza amministrativa maturata in questi anni da Muraglie, la sua coerenza politica dimostrata, la capacità di rappresentare gli elettori con costante impegno e concretezza e di esprimerne la volontà di un cambiamento reale – dice il coordinatore Pietro Aprile, – sono la garanzia che la sua candidatura risponde in pieno agli obiettivi di Italia Viva e soprattutto agli interessi della comunità ispicese. Italia Viva di Ispica è certa che la Coalizione guidata da Pierenzo Muraglie e con il nostro sostegno(saremo presenti con i nostri candidati nella lista del Sindaco) saprà essere, il vero punto di riferimento di tutti coloro che vogliono mettere al primo posto la concretezza e la speranza per un futuro migliore per le famiglie e le giovani generazioni”.